TikTok es una de las redes sociales más populares y sus creadores no dudan en grabar cualquier momento que pueda ser susceptible de convertirse en viral, incluso si hacerlo supone un peligro para ellos. Así lo ha mostrado Aruser@s con un vídeo en el que un joven parece ser atacado por un tiburón en una paradisíaca zona de playa de las Islas Galápagos.

Sin embargo, la bióloga Evelyn Segura ha analizado la escena y ha determinado que, probablemente, no se tratase de un ataque: "El tiburón es el que se asusta cuando el chico pone los pies en el agua y el resto de movimientos me parecen más una estrategia de captura de algún pez y no un ataque al tiktoker". La experta ha concluido su intervención lanzando una recomendación a los colaboradores de Aruser@s y a los espectadores: "No os dejéis engañar, es un poco exagerado".