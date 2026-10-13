Un estudio de la universidad de "Mascachuches" demuestra que las mujeres siempre tienen la razón en las discusiones de parejas

Farmacéutico Fernández se ha inventado un estudio que asegura que las mujeres siempre tienen la razón. Según él, lo ha hecho el doctor 'Hankal Zhonazos' de la universidad de 'Mascachuches'.

Puede que este estudio no sea un estudio como tal y que el rigor científico brille por su ausencia, pero ¿quién pone en duda que en las discusiones de parejas heterosexuales siempre tienen razón las mujeres? Farmacéutico Fernández, haciendo gala de su habitual sentido del humor, nos cuenta en este vídeo viral que recoge Aruser@s todos los detalles de esta investigación del doctor 'Hankal Zhonazos' de la universidad de 'Mascachuches'.

"En el 52 % de los casos el hombre era claramente el culpable", afirma. En el 48 % restante, también era culpa del hombre, por no escuchar o por despiste. "Tras presentar los datos del estudio, la mujer del doctor declaró que ella ya le había avisado antes de empezar de cuál sería el resultado y que no entendía por qué su marido había perdido cinco años de su vida y el dinero de la universidad investigando algo que ya se sabía", bromea el creador de contenidos.

Él no ha podido más que darle la razón y ahora va a centrar sus estudios en ver qué ocurre entre parejas homosexuales.

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