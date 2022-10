Conmoción en Rusia después de que un rapero de 27 años se haya suicidado como forma de protesta porque no quería ir a la guerra. Como explica el vídeo de Aruser@s, Ivan Vitalievich Petunin, conocido con el nombre artístico de Walkie, había preparado un mensaje en el que afirmaba que no quería matar por ningún ideal.

Su cuerpo sin vida ha sido hallado cerca de un edificio de gran altura en la calle Congressnaya, en la ciudad de Krasnodar, al sur del país, según publica el Daily Mail.

"Si estáis viendo este vídeo, entonces ya no estoy vivo. No puedo aceptar el pecado de asesinato en mi alma y no quiero hacerlo. No estoy dispuesto a matar por ningún ideal", decía el rapero en su mensaje grabado para ser publicado en su TikTok.

Desde que se ha conocido esta noticia se está creando una auténtica revolución en las redes sociales. Precisamente por rechazos como este, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado que va a aplazar un mes esa movilización parcial de las tropas.