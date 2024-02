Tras la victoria de los Kansas City Chiefs, el equipo de Travis Kelce en la Super Bowl, el deportista lo ha celebrado en una enorme fiesta y lo ha hecho en compañía de su nueva novia, Taylor Swift. Como podemos ver en este vídeo emitido en Aruser@s, ambos se mostraron muy acaramelados. Incluso Travis cantó a pleno pulmón uno de los éxitos de la artista, 'You Belong With Me'.

En plató, Alfonso Arús lo tiene claro. "Esto acaba como Shakira y Piqué, me apuesto los cinco aruseuros que me quedan", pronostica. "Es que la pobre Taylor no aprende. Cuando quiere, quiere mucho y lo exterioriza y proyecta de esta forma. Claro, todas las rupturas acaban en disco", reflexiona Tatiana Arús.

"Hace justo un año, en la pasada celebración, sonó una canción de Taylor Swift porque Travis Kelce era superfán de ella. De hecho, en un pódcast dijo que se sentía muy atraído por ella. Taylor lo escuchó y así acabó esto en relación", cuenta Tatiana Arús.

El presentador quiere volver a ver el momento karaoke, pero su atención se dirige a otro detalle en esta ocasión. "Ella, ¿qué lleva? ¿Un Aperol?". En la mesa de colaboradores, comienzan las apuestas.