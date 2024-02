Este domingo se celebró la Super Bowl en la que los Kansas City Chiefs vencieron por 25-22 a los San Francisco 49ers en el tiempo extra y Travis Kelce y Taylor Swift, tuvieron el final de cuento de hadas que tanto deseaban. Fundidos en un largo abrazo y sobre el césped del Allegiant Stadium. Así celebraron la cantante y el jugador el tercer anillo en cinco años para unos Chiefs que se proclamaron campeones del Super Bowl por segundo año consecutivo. Aparte de la pareja del momento, el resto del equipo de los Kansas City Cheifs también triunfaron este domingo y no solo por sumar un titulo más, pero también por el dinero que suman con esta nueva victoria.

Tal y como publican los medios estadounidenses como Forbes, sin tener una cifra oficial, se calcula que cada jugador del equipo ganador del Super Bowl LVIII saldría con un jugoso cheque de $164 mil dólares. Mientras que los jugadores del equipo finalista que se quedan en la segunda posición del podio ganarían unos $90 mil dólares, aproximadamente.

No obstante, no todos los jugadores de los Cheifs se llevarían esta suma mencionada ya que solo aquellos jugadores que estuvieron en el roster de manera activa o inactiva, en al menos los últimos tres partidos, así como los jugadores lesionados, pero que aún tienen contrato con el equipo, se llevarían la totalidad de este cheque de premio. Por lo contrario, los jugadores que no están en la lista de jugadores activos o inactivos por menos de tres juegos anteriores al Super Bowl, así como los jugadores de primer año que se lesionaron en temporada regular y que fueron eliminados de la lista de jugadores activos o inactivos, pero que aún tienen contrato con el equipo, percibirán la mitad de la cuantía mencionada.

¿Y a Usher le pagan?