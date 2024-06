Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s los mejores momentos del desfile de la colección Crucero de Desigual, donde hemos podido ver a famosos como Ester Expósito y Paris Jackson, hija de Michael Jackson. "Compartían asiento, pero o no se conocían o no guardan buena relación porque se ignoraron todo el rato", destaca Tatiana Arús, que explica que "veíamos a Paris un poco colgada porque no conocía a nadie".

Además, la colaboradora enseña en el vídeo principal de esta noticia la respuesta de Paris Jackson cuando le preguntan por Isabel Pantoja y Rosalía. "No la conozco, pero la voy a mirar", afirma sobre Isabel Pantoja mientras que sí conoce a Rosalía: "Escucho español, y me digo, 'bien, música española'". Sin embargo, la joven también comete un error cuando al decir qué música española escucha nombra a un cantante mexicano. Eso sí, cuando la reportera se lo dice, ella defiende que "es música española".

Por otro lado, Tatiana Arús enseña el primer posado veraniego de Ester Expósito que ha revolucionado las redes: "En 16 horas ya lleva más de dos millones de 'me gusta'". "Es admirable porque la mayoría de los humanos estamos más blancos que la leche", destaca la colaboradora en el plató.