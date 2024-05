Louis Vuitton ha presentado su nueva colección Crucero en Barcelona, convirtiéndola en el centro de atención mundial de la moda. "Veíamos el goteo constante de famosos nacionales e internacionales que llegaban al Park Güell para disfrutar del desfile de esa colección, destinada a disfrutarla en lugares cálidos", explica Tatiana Arús, que destaca que "hemos podido ver que el diseñador ha hecho guiños al modernismo y a prendas españolas, como los sombreros cordobeses".

Además, en cuanto a la presencia de famosas, Ana de Armas, muy emocionada de volver a España, llegó junto al director creativo Pharrell Williams. Por otro lado, Victoria Federica acudió junto a su padre, Jaime de Marichalar, un apasionado de la moda. También acudió Ester Expósito que, recién llegada del Festival de Cannes, se sentó junto a la actriz Ana Castillo. "Todas vestían bastante en la línea con vestidos blancos y negros de estilo muñecas", destaca la colaboradora.

Por su parte, Alfonso Arús confiesa en el plató que son colores que no ve para un crucero: "Yo subo a un crucero y veo a toda la gente vestida de negra y me bajo, ¿quién ha muerto?". Tras escucharle, Tatiana Arús enseña los looks de otras invitadas que decidieron ir de color, como Nieves Álvarez, María Pedraza o Ana Castillo. "No las veo a ninguna de ellas en un crucero", insiste el presentador en el vídeo principal de esta noticia.