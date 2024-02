La actriz Charo Urbano (@txarinioficial) está de vacaciones en Marruecos y se ha alojado en un "hotel de prestigio", relata ella misma en este vídeo de TikTok emitido también en Aruser@s. Todo es calma y tranquilidad hasta que escucha a través de las paredes una acalorada discusión entre otros huéspedes dentro de una habitación.

"Después dicen que si los andaluces somos escandalosos. Aquí hay dos japoneses. Le está formando una la japonesa al japonés que tú no te lo puedes imaginar", narra Charo con mucho arte mientras se escuchan los gritos en el vídeo. "Yo no me peleo con mi marido '¡aaaaah!'", asegura imitando los ruidos que escucha.

Ella tiene algo clarísimo. "Los japoneses son más ordinarios y más escandalosos que nosotros, lo tengo que decir en vuestra cara", concluye. En el plató, a juzgar por lo que han visto, están muy de acuerdo con ella.