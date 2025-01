Un español que vive en Venezuela encuentra una copia de Mercadona: así es 'Mercanona'

"Me encantaría escuchar la musiquilla, no vaya a ser que sea la de 'mercanooona, mercanona'", tararea Alfonso Arús tras ver este vídeo viral en el que un español encuentra en Venezuela una copia del supermercado valenciano.

Paseando por las calles de un pueblo de Venezuela, un español se topa con un supermercado que le recuerda mucho a España. Su nombre es 'Mercanona' y su logotipo nos resulta más que familiar. Lo descubrimos en este vídeo viral de @carlos.oce emitido en Aruser@s en el que el chico decide ir directamente a preguntarle a la dueña por este 'parecido' con 'Mercadona'.

"No, no, no lo he copiado. He... como", duda. "Pero si es el mismo nombre, la misma letra y el mismo todo", dice él ya con tono acusatorio. "Pero se llama 'Mercanona', no tiene nada que ver", insiste ella.

El nombre de este supermercado, asegura la dueña, surgió de una manera muy simple que en nada tiene que ver la cadena valenciana de supermercados. "Esto es un mercado popular, como de la abuela", explica.