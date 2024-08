Un 'minibocata' cuesta 10 euros. Un café, seis euros. "Y realmente no estamos en una zona turística". El youtuber @HiClavero ha viajado hasta Zúrich (Suiza) y se ha dejado allí el sueldo comprando cosas tan básicas como huevos o verduras. "Un litro de zumo de naranja, que claramente ni es natural, son 7,70. Cuatro frutas, cuatro euros. El gazpacho pequeño, ¿esto qué vale, como un euro en España? Medio litro, cinco pavos", va descubriendo.

Y eso no es nada comparado con, cómo no, el jamón. "Es el jamón serrano con más mala pinta que he visto en mi vida. 100 gramos, siete euros", dice bastante sorprendido. Lo de los huevos, por siete euros un cartón de seis, ya es otro nivel.

En el plató de Aruser@s, los colaboradores cuentan su experiencia en esta ciudad. "Cuando el año pasado viajé de Tailandia a España, tuve que hacer escala en Zúrich y me gasté en un día el doble que diez días en Asia", asegura Rocío Cano.

