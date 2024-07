Una espectadora del programa de 'La cocina de TPA' se enfada porque no han ido a grabar la procesión de su pueblo. La presentadora se acerca al público para hablar con la señora, que se encuentra totalmente indignada al ver que la cadena no se acercó al pueblo a grabar el desfile religioso. "Nunca fuiste a grabar la procesión del Carmen y mira qué procesión es", argumenta la señora, a lo que la presentadora le responde, "no creo, no puede ser".

La señora se reafirma y le dice que "no fueron para la procesión del Carmen nunca, fueron para La Regalina". "Tomaremos nota de esto", asegura la presentadora. "¡Hombre, coño, claro!", le contesta contundente la señora.

"No me intentes vender la moto", expresa David Broc, que asegura que la señora sabe perfectamente de lo que habla. "Tú sabes perfectamente cuándo la televisión autonómica cubre la procesión del pueblo de al lado", comenta Cris Dalmau que entiende el enfado de la señora.