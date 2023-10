"Siempre se ha dicho que la gente, cuando se enamora, a veces olvida los compromisos con amigos que, hasta ahora, eran de su círculo íntimo. Suele pasar, que hay un amigo que pringa", reconoce Alfonso Arús tras leer un estudio publicado en ABC que asegura que, de media, cuando una persona se enamora, pierde dos amigos.

Uno de los motivos de esta ruptura, apunta el presentador de Aruser@s, es que "quieres ahorrarte comentarios negativos" de tu pareja. "Los amigos te dicen: '¿tú estás segura? Este chico... a mí me han llegado ecos", comenta. "De esa manera no oyes cosas que igual estás intuyendo, pero mejor no tener a Pepito Grillo por ahí", añade Angie Cárdenas.

Sin embargo, opinan, estas personas suelen volver cuando se acaba la relación para llevarte de fiesta, aunque te digan "te lo dije". Los espectadores de Aruser@s le dan la razón a este estudio, pero creen que se queda corto y que se pierden muchos más. Sin embargo, Alfonso Arús tiene el consejo definitivo para dar carpetazo a este asunto.

"Enamoraos todo lo que podáis; los amigos, si son de verdad, volverán".