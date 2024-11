Desde el otro lado de la radio, con más de 40 años de experiencia, la controladora aérea Maite Barbarín recibió una inesperada sorpresa por parte de su hijo piloto, en el día de su último servicio. Como vemos en las imágenes, Maite da paso por la emisora a un avión y no puede evitar emocionarse al escuchar la voz de su hijo.

"¿No estabas de vacaciones?", dice asombrada. "Sorpresa, sorpresa", le responde su hijo. "Me alegra mucho coincidir contigo", dice Maite emocionada. Su hijo pide permiso entonces para dedicarle unas palabras: "Lo primero, muchas felicidades, hoy es un día muy especial no solo por tu jubilación, porque también es tu cumpleaños. Gracias por todo lo que haces por mí, por tu infinita paciencia, tu amor incondicional y el cariño que siempre me has demostrado. Te quiero(…) Queremos darte las gracias de parte de todos los aviadores por tu pasión durante los 40 años(…) Gracias por ser nuestros ojos cuando estamos aquí arriba; sin tu trabajo no sería posible y nos haces disfrutar de una profesión tan bonita".

"Muchas gracias, hijo. Llevo 40 años trabajando y disfrutando. Un millón de gracias y un millón de besos. Es la mejor felicitación", concluye Maite entre lágrimas, mientras que en ningún momento pierde de vista de la pantalla donde controla a los aviones que salen.

Los tertulianos de Aruser@s se han emocionado al escuchar la dedicatoria. Alfonso Arús solo espera que Hans le dedique unas palabras igual de bonitas le día de su jubilación. "No tiene que preparar discurso, le saldrá de dentro", asegura Angie Cárdenas.