"Es absolutamente emocionante", asegura Alfonso Arús, que hoy se ha propuesto hacernos llorar a todos con este bonito vídeo subido por @mapisjerez11 a TikTok. En él somos testigos del momento en el que una madre descubre que su hija y su nieto, que viven muy lejos, están en su casa por Navidad.

La mujer, que estaba regresando tranquilamente a su hogar en compañía de su marido, no se esperaba encontrar allí a dos de las personas que más quiere en el mundo. Como no podía ser de otra manera, grita y llora para después fundirse en un abrazo con ellos, no sin antes mirar y refugiarse en los brazos de su pareja, que la observa emocionado.

Él lo sabía todo, pero no le había desvelado absolutamente nada para darle esta bonita sorpresa. "¿Lo sabías? ¿Lo sabías?", le pregunta ella, oliéndose que él también ha sido artífice de este entrañable momento.