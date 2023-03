El Museo de Lola Flores de Jerez de la Frontera abre hoy sus puertas y convierte en realidad el que fue el gran sueño de 'La Faraona'. La tierra natal de la artista acoge este 'templo' dedicado a su figura y sus hijas Lolita y Rosario Flores, no pueden contener la emoción ante tal gesto.

"Dentro de este museo podemos encontrar más de 200 piezas: desde el vestido de novia de Lola Flores hasta 30 o 40 réplicas de algunas de sus joyas", explica Tatiana Arús en Aruser@s antes de dar paso a las declaraciones de Rosario Flores.

"Si me pongo como hija, voy a ver todas las cosas de mi madre, mi casa, mi vida... Se me va a salir el corazón. Seguramente me emocionaré y lloraré muchísimo. Es un sentimiento de ver toda mi vida y de ver la madre que tuve tan grande y tan hermosa y con esa energía que nos llena todavía los corazones a todos. Me parece un milagro de la vida", afirma.