El Sevilla ha intervenido en Aruser@s para realizar su singular análisis de la actualidad. En esta ocasión, el vocalista de Mojinos Escozíos ha hablado de una de las últimas excentricidades de Elon Musk.

El magnate tecnológico ha retado a Putin a un combate en el que Ucrania estaría en juego. Sería una pelea cuerpo a cuerpo. "Yo no me enfrentaría a Putin, otra cosa es que yo no esté a favor de la guerra", ha confesado El Sevilla.

Seguidamente, ha comentado que Elon Musk tiene "la valentía de un gladiador", pero que debe recordar que "los leones se comían a los gladiadores". En su ristra de metáforas, el cantante también ha comparado al multimillonario con un torero que se enfrenta al toro sin capote ni estoque.

Por su parte, Alfonso Arús ha propuesto que Putin y Elon Musk tengan sobrenombres si se enfrentan, como sucede con los luchadores de lucha libre. "A Elon Musk le pegaría 'El Eléctrico'", ha apuntado El Sevilla en tono jocoso.