El rey Felipe y la reina Letizia han iniciado su gira por España para fomentar la recuperación social y económica de España en el inicio de la 'nueva normalidad. El primer destino de este tour han sido las islas donde los reyes han protagonizado varias anécdotas.

La más comentada en redes sociales ha sido la que ha tenido lugar en un local de la zona. En las imágenes aparece el rey Felipe en una charla distendida con los camareros del establecimiento que abría sus puestas por primera vez tras decretarse el estado de alarma. Una conversación en la que interviene de repente la reina Letizia dándole indicaciones a su marido. "Apóyate en la barra", le dice de forma insistente en su intento por dar una imagen más cercana y desenfadada.

Una 'pillada' que no ha pasado desapercibida para los internautas y a la que reacciona El Sevilla. "Me dio una tristeza tremenda el ver el vídeo ayer", comenta el cantante. "Yo lloré viendo esta noticia y cómo doña Letizia le decía a su marido 'apoya el brazo en la barra'. ¿A mí mi mujer me va a decir que apoye el brazo en la barra? A mí me dice que parece que tengo el brazo pegado en la barra", explica el colaborador de Aruser@s.

El Sevilla cree que el rey "no sabía apoyar el brazo en la barra porque nunca ha ido a un bar". "Eso me da mucha pena porque seguro que no ha ido porque no quiera sino porque no puede", reflexiona en el programa de Alfonso Arús.

Otro momento destacado

Las redes también hicieron viral el romance ficticio entre la reina Letizia y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Y es que la coincidencia de edad y de instituto entre ambos durante su época adolescente hicieron despertar la imaginación de muchos tuiteros que fantasearon sobre una relación cuando coincidían en el instituto.