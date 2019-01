El Sevilla, sobre la ausencia de Iglesias y Errejón en el Consejo Estatal de Podemos: "¿Se imaginan que Judas y Jesús no hubiesen asistido a la última cena?"

Íñigo Errejón no ha acudido al Consejo Ciudadano Estatal (CCE) de Podemos porque según fuentes de se equipo, lo último que se necesita son "más tensiones", y prefieren "desdramatizar" la situación.

Pablo Iglesias, como se encuentra de baja por paternidad, tampoco ha acudido a la reunión de la cúpula del partido, algo que ha sorprendido a El Sevilla.

"¿Se imaginan que Judas y Jesús no hubiesen asistido a la última cena? Los dos se marcaron un 'Cristiano', lo que hace el futbolista cuando no le dan el Balon de Oro, no ir a la gala".

