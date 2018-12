El Sevilla no tenía claro si llevar esta noticia en su sección porque "la mejor forma para combatir la estupidez es con la ignorancia". A pesar de ello, no ha podido evitar contestar a esta declaración machista del presidente del Steaua: "Las mujeres no pueden jugar al fútbol porque tienen pecho".

"Sí que pueden", contesta El Sevilla, pero además añade que por esa misma razón "los hombres tampoco podrían jugar al fútbol porque tienen testículos".