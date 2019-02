El Sevilla alucina con el surrealista momento entre Arrimadas y Puigdemont en Waterloo: "No entiendo nada"

"Inés Arrimadas ha ido a Waterloo a decirle a Carles Puigdemont que la república no existe, es como decirle que es idiota": destaca El Sevilla sobre la líder de Ciudadanos en Cataluña al expresident. "No entiendo absolutamente nada, Puigdemont le abre la puerta, Arrimadas no entra y Puigdemont tampoco sale".

Por otro lado, El Sevilla también destaca otro de los momentos que ha dejado el mundo de la política este fin de semana: el de Pedro Sánchez bailando en un acto del PSOE: "Me encantó la corte de aduladores de Sánchez, es un líder".

El Sevilla analiza en este vídeo las palabras de la ministra de Justicia en las que califica, "en un tono distendido", como "derecha trifálica" a la alianza de derechas formada por PP, Ciudadanos y Vox.

El Sevilla también realiza un duro análisis sobre Sánchez, los políticos catalanes y la derecha española: "Se podían ir todos juntos a cagar"