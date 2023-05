"Mi hija lleva cinco años con el mismo. Le duran las parejas más que a su madre", comenta Patricia Benítez en Aruser@s. "No ha salido a su madre, no", reflexiona Alfonso Arús. "¡Qué precoz!", exclama Angie Cárdenas, pues la hija de la colaboradora es muy pequeña.

Angie no puede aguantar la curiosidad y le pregunta a su compañera cómo es ella como suegra. "Muy mala, porque no me gusta nada", responde sin pelos en la lengua. "Que como suegra fueras chunga entraba dentro de lo probable", analiza el presentador. Quien si lo está haciendo bien, a juicio de la tertuliana, es su hijo, que no tiene novia.

"Bueno, sí la tiene pero no te la presenta, porque sabe que no darás tu aprobación", cree Alfonso Arús. "No te la presenta, Patri, porque eres una chunga", añade su compañera Alba Sánchez.