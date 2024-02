Don Tomás, más conocido por muchos con el nombre de su canal de TikTok, @arrozydesgracias, está muy indignado, como vemos en este vídeo emitido en Aruser@s. "No puedo entender cómo hay grandes maestros de la cocina con títulos internacionales y reconocidos como mejores del mundo que estén llevando la cocina a donde la están llevando", exclama en su nuevo viral.

"Tanta delicadeza y tantos inventos" no le sientan nada bien a este chef, firme defensor de la cocina de toda la vida. "Aquí se trata de comer, alimento bien condimentado, bien puesto, de buena calidad y con buen servicio y buena limpieza", enumera. "Esa es la cocina y no gafas, por si me salta a los ojos, soplete, pincitas y pongo una pijotada aquí encima", se burla.

Don Tomás señala a una esquina de su cocina, en la que se encuentra el producto fresco y de calidad que está esperando su turno para pasar por sus manos. "Mira eso de ahí, ocho cajas de calamares para limpiar, ahí donde está el cocinero. Pero eso de 'ven aquí, mi pincita, chipichipichipichí'", remeda.