David Beckhamno deja de cosechar éxitos con su docuserie"Beckham: What Makes David Run", y esta vez triunfó en los Premios Emmy, celebrados en Los Ángeles, California, tras conquistar la categoría serie documental o de no ficción. Se estrenó el pasado año en Netflix y aborda la trayectoria profesional y personal de Beckham.

"Gracias por este honor y felicidades a mi todo mi equipo Beckham. Estoy tan orgulloso de todos y cada uno de vosotros, este premio es tan especial para todos nosotros. No puedo creer que haya pasado casi un año desde que lanzamos algo que fue tan personal para mí y mi familia. La reacción de la gente, de todo el mundo, fue y sigue siendo increíble. Gracias a todos los que lo vieron, los amo y estoy tan orgulloso", expresa Beckham en redes sociales.

Tatiana Arús explica en plató que el exfutbolista no pudo acudir a recoger el premio pero quiso estar presente a través de una videollamada junto a su equipo para celebrarlo.