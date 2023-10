La caída deGerard Piquéal ir a firmar una camiseta en la Kings League Américas se ha convertido en uno de los vídeos más virales. Aunque el propio exfutbolista explica en este vídeode Tik Tok qué le pasó y afirmó irónicamente que lo hacía todo por el show, varios reporteros le han preguntando sobre el tema mientras buscaba su coche en un parking en Barcelona.

Gerard Piqué no quiso contestarles pero aún sin hablar protagonizó un cómico momento el no encontrar su vehículo. "A mí lo que me gusta es que veo que tiene problemas en localizar su coche en el parking", bromea Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde destaca que "Piqué es como el resto de los mortales, que no encontramos nunca nada". Tatiana Arús detalla más el lío de Gerard Piqué: "Fijaos en las imágenes, va entrando, va saliendo, está en la zona de los ascensores, donde se paga... se va girando con el mando abriendo y buscando el coche totalmente desesperado".