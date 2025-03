El divertido momento de Juan y Medio con un señor del público: "¡No has dado ni una!"

"Luego te quedas para que te explique izquierda y derecha", bromea Juan y Medio con un hombre del público, que parece no haber seguido el ritmo de la canción como el resto de los invitados de 'La tarde, aquí y ahora'.

En Liga de los Zascas de Aruser@s Juan y Medio ocupa siempre un lugar muy alto y es que, el presentador almeriense, nos deja auténticos 'momentazos' en su programa 'La tarde aquí y ahora'. En este caso, los invitados al público se encontraban bailando la famosa canción de 'Follow the Leader' con una sencilla coreografía de "izquierda y derecha" cuando, de pronto, un señor ha llamado su atención.

"Allí hay una amigo con gafas, ¡quédate luego para que te explique qué es izquierda y derecha! ¡No has dado ni una! Cuando sonaba la derecha se iba a la izquierda y cuando decía izquierda, a la derecha, me has mirado como: 'yo levanto las dos y que Juan decida lo que quiera'", bromea el presentador.

Puedes ver el cómico momento en el vídeo sobre estas líneas.