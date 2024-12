La divertida felicitación navideña del rey Juan Carlos con sus compañeros de regata: "La han editado con Paint"

"Se ha complicado poco la vida. Ha cogido a los compañeros de las regatas y ha dicho: 'con ellos hacemos un christmas navideño'", afirma Alfonso Arús en Aruser@s tras ver la fotografía que ha elegido el rey Juan Carlos para felicitar la Navidad.

El emérito ha usado una fotografía de archivo en la que se les puede ver a él y a su equipo celebrar la victoria del Bribón que además ha sido editada de una manera un tanto rudimentaria. Un detalle que no se le escapa a Tatiana Arús. "Lo más divertido de todo es que la podríais haber editado vosotros en vuestra casa. Han modificado el cartel donde se proclamaban campeones para poner 'Merry Christmas and happy New Year 2025' y venga. [...] Lo han hecho con Paint", bromea.

Además, "lo de atrás es un fondo. Es que no está ni en el mar", apunta Angie Cárdenas.