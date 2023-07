'Andalucía Directo' recoge el increíble testimonio del camarero de un local de Sevilla. Aunque el señor esté más que acostumbrado a recibir a muchos turistas en su establecimiento, nunca podía imaginarse lo que relata en este vídeo del que se hace eco Aruser@s. Estupefacto, le cuenta a la reportera lo que le ocurrió.

"El otro día llegó un guiri, vio estas gambas en el mostrador, se le antojaron al hombre y yo le puse cinco gambitas y su café con leche. Lo primero que hizo fue pelar las gambas y una vez que peló las gambas, las metió en el café y empezó a mojarlas y a comérselas", narra.

La redactora no se puede creer lo que está oyendo. Pero aún no ha llegado el momento más surrealista de esta anécdota. "Lo que más me impresionó es que cuando el hombre se terminó de tomar las gambas se limpió la mano con la servilleta, cogió este agua calentita que tenemos que es para lavarse las manos y se bebió el agua caliente".