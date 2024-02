Alfonso Arús muestra en el plató de Aruser@s el dardo de un vecino de Antonio Tejado al sobrino de María del Monte tras conocerse su detención por los robos en casa de famosos, entre ellas, la de la artista. "Se veía que era gente de medio pelo, no se veía gente muy recomendable, todos con pinta de 'sobrepasados'", destaca el vecino, que afirma que Antonio Tejado siempre ha sido "un sobrado".

Alfonso Arús analiza estas palabras en el plató de Aruser@s: "Este vecino traidor es bueno". "Normalmente la gente no quiere dar la cara porque luego te lo vas a encontrar, pero él está encantado", destaca Angie Cárdenas tras escuchar al hombre hablar tan mal de Antonio Tejado.

Por su parte, la artista ha hablado con los reporteros y, muy afectada, ha reconocido que no lo estaba pasando nada bien. "Confiando plenamente en la justicia y, por encima de todo, hay que creer en la presunción de inocencia", ha afirmado María del Monte, que ha insistido en que ella no es "quien para sospechar de nadie". "Las sospechas no son buenas y yo no he sospechado ni sospecho de nadie hasta que un juez diga lo que tenga que decir", ha destacado la artista, que, sobre cómo está, ha afirmado tajante: "Si queréis saber cómo estoy, poneos en mi lugar y lo sabréis".