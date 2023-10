Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el rotundo mensaje de una espectadora de La Resistencia a su expareja, de la que se acaba de enterar que le ha puesto los cuernos. La joven se enteró cuando acudía a disfrutar del programa La Resistencia en el plató y allí, David Broncano le ofreció la posibilidad de mandarle un mensaje a su exnovio.

"David, hijo de la grandísima p***, espero que me pases los billetes porque te veo capaz de irte con la otra", destaca tajante la joven mirando a cámara. "Quiero que me pases los billetes y que cuando quite el modo avión, (no tener) ni una llamada ni un mensaje porque estás muerto para mí", insiste la joven ante el aplauso de los presentes. Puedes ver el momento viral en el vídeo principal de esta noticia.