Un combate con tanto sentido del humor como mala leche. Un cara a cara en el que dos compañeros y amigos se olvidan de su mutuo cariño. Una experiencia que enfrenta a dos de los cocineros más grandes de nuestro país. Así ha sido la 'roast battle' entre Pepe Rodríguez y Jordi Cruz: sin piedad, pero con mucha risa.

"He pasado mucha vergüenza en tu restaurante. Lo he dicho tantas veces y lo digo ahora, públicamente", afirma Pepe en este programa de Comedy Central. "Es verdad que tienes unos menús que son justos, justo el precio que se podría pagar por un piso en el centro de Madrid", asegura. "No saques el tema...", intenta defenderse su oponente, pero él no para, no para, no para...

"Es el único restaurante de España donde yo he terminado de cenar, me he pesado y pesaba 2 kilos menos", exclama entre los aplausos del público.