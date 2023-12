Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el zasca de Karlos Arguiñano a Carmen Lomana al hablar de su trayectoria en televisión en el programa de Sonsoles Ónega. "Yo tengo 75 años, ya he llegado a la cumbre, soy el mayor de los que aparecemos en televisión", asegura el chef, que destaca que Carmen Lomana y él son "de la misma quinta".

"Eh, yo no me he empezado a estirar todavía", destaca Arguiñano, que también recuerda que le quitaron "la Estrella Michelin por envidia": "Tuve mi Estrella Michelin en su momento y luego empecé en la tele y me la quitaron por envidia".