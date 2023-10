Alfonso Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia el "zasca de Josemi a Ainhoa Armentia", novia de Iñaki Urdangarin.Josemi analiza el look elegido por la pareja que lleva la revista 'Semana' en su portada: "La señora esta... si una persona va a trabajar así, con ese pantalón y cuerpo, me parece un horror". "Es un atentado contra el buen gusto", insiste Josemi.

Los colaboradores analizan en el plató de Aruser@s el dardo de Josemi y los looks de Ainhoa Armentia e Iñaki Urdangarin. "A mí me gusta más el look de ella que el de él", asegura María Moya mientras Tatiana Arús destaca que "Ainhoa Armentia ha cambiado de look porque antes llevaba looks más sobrios".