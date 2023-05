Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el inesperado 'zasca' de Aurelio Manzano a Victoria Federica tras el primer anuncio publicitario. Y es que la sobrina del rey Felipe VI participa en un spot de una marca de gafas junto a otros famosos como la instagramer Laura Escanes o el actor Óscar Casas. "Lograr que a una niña que tiene esa cara, que parece un camafeo del siglo XVIII, le sienten bien unas gafas del siglo XXI tiene su mérito", destaca el periodista en el programa de televisión 'Estando contigo'.

Unas palabras que Alfonso Arús analiza en el plató: "Aunque si me llaman eso muy bien no me lo voy a tomar, eso le añade un valor a la persona en cuestión". "Si tu publicitas unas gafas y eres muy guapa tienes un mérito relativo", destaca el presentador en Aruser@s, donde Angie Cárdenas afirma que "los retoques que se ha hecho esta chica se los ha hecho perfectamente bien".

"Tiene cuatro o cinco retoques en la cara que le han suavizado", explica Angie Cárdenas.