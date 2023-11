Christian fue presidente de una mesa electoral el pasado domingo en Argentina y nunca podía imaginarse que el destino haría que gracias a eso conociera a su hermanastra. Revisando las listas de los posibles votantes, vio los nombres y los apellidos de la chica. Él mismo lo cuenta a través de X (antes Twitter) de esta bonita manera: "Mi nota de color en esta elección: en la mesa donde soy presidente vota también mi hermana. Nunca la conocí, así que si viene a votar hoy vamos a tener momento emotivo en la mesa".

En 2004 su padre falleció y nunca pudo conocer a su hermanastra porque se desvinculó de la familia, explica Hans Arús en Aruser@s. El chico nos cuenta además que, efectivamente, llegaron a encontrarse y se hicieron hasta una foto, pero no la van a compartir. "El reencuentro fue re lindo, mi hermana me cayó de diez", asegura.

El motivo por el que no quieren sacar a la luz la instantánea es simple: su historia ha tenido tanta repercusión mediática que prefieren mantenerse un poco más en el anonimato. "Me escribieron de algunos medios con la mejor, pero prefiero no profundizar ya toda la locura que surgió con el tuit viral", expresa.