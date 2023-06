"En casa del herrero, cuchillo de palo". El profesor de autoescuela más famoso de España y colaborador de Aruser@s, Álex Requena, se ha convertido en viral por culpa de un conductor bastante despistado, que resulta ser su hijo, como descubrimos en este vídeo.

Requena, sentado en el asiento del copiloto, vigila a su alumno que está dando una práctica cuando por los espejos ve que su hijo, que viaja en una moto, circula en sentido prohibido. El profesor no duda en pitar y sacar la mitad de su cuerpo por la ventanilla para gritar al joven.

"¡Álvaro! ¡Que vas al revés! ¡Ven p'acá! ¡Que es sentido prohibido!", chilla mientras su pupilo sigue conduciendo, sin frenar, algo que divierte mucho a Hans Arús. "Siempre te dicen que si el profesor no te dice nada, sigas recto. Y efectivamente, él no frena, sigue recto y dice 'ya me avisará'", comenta el colaborador.