Tatiana Arús muestra en el plató de Aruseros los nuevos 'dardos' que se han lanzado Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada, y es que la guerra entre ambas no cesa. Lomana, que ha participado en el videoclip de su amigo Juan Peña, se ha preguntado ante los medios "cuánto tiempo" iba a tener que aguantar "esta pesadilla" de preguntarle "por esta señora".

"Yo no he dicho nada desde que salió para destrozarme", afirma Carmen Lomana, que contesta a las declaraciones del novio de Ágatha Ruiz de la Prada en las que aseguraba que había gente "muy bocazas". "El novio tiene unas ganas de cámara...", destaca Lomana, que afirma que el novio de la diseñadora es el número uno: "Le van a dar el Oscar al bocazas".

Por su parte, Ágatha Ruiz de la Prada es la nueva portada de la revista 'Semana', donde confiesa qué fue lo que le enamoró de su novio, José Manuel Patón: "Él sabe mucho de señoras y yo, como soy muy perezosa, necesito que sepan mucho". Además, sobre su 'archienemiga' Carmen Lomana, la diseñadora afirma que está harta del tema: "Me resbala totalmente, la bloqueé en 2021, pero la tenía que haber bloqueado antes, no me interesa nada".