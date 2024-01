Tatiana Arús muestra en el plató de Aruser@s la reflexión de la experta en monarquía Carmen Duerto sobre las fotografías de Genoveva Casanova con Federico de Dinamarca en Madrid. "Genoveva Casanova no pinta nada en la vida real de Dinamarca", afirma la experta, que insiste en que "debería haber hablado ya antes". "Se le supone que el príncipe heredero de Dinamarca (actual rey) no tenía tarjeta de crédito ni dinero para pagarse un hotel", reflexiona la experta en Casa Real de forma irónica sobre las fotografías que evidenciaron que el entonces príncipe había pasado la noche en casa de la mexicana.

"Felipe VI es amigo de Federico y que tampoco tuviera sitio en la Zarzuela para darle cobijo...", destaca Duerto, que resalta que "si a ellos les sirve de explicación a nosotros nos sirve para cuestionarla". Además, la experta analiza algunas de las últimas imágenes de la coronación de Federico y Mary de Dinamarca y asegura que sí hubo cobra y destaca que son auténticos profesionales para saber cómo comportarse.

Sin embargo a Alfonso Arús no le convence: "Yo no dudo de que estén preparados, pero si todo el mundo está hablando de cobra no estarán tan preparados".