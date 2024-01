Federico y Mary de Dinamarca han finalizado los actos de proclamación con un servicio religioso. Ambos acudieron junto a sus cuatro hijos en una aparición que sorprendió a Tatiana Arús: "A pesar de que intentaban mostrar esa imagen de unión, les vi en todo momento muy distantes, lejos quedó ese beso apasionado en el balcón". "Beso apasionado no, porque no abrió la boca nadie, esto fue un piquito de lo más inocente", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Angie Cárdenas afirma que "eso está bien porque cuando tienes hijos y no tienes buen rollo los metes ahí en medio".

Por otro lado, Tatiana Arús destaca que Genoveva Casanova ha sorprendido al cerrar su cuenta de Instagram tras el último mensaje que puso después de la coronación de Federico de Dinamarca. Por otro lado, la colaboradora destaca la última polémica viral de Federico X. "Cuando se proclamó rey, en el saludo en el balcón, lucía una pulsera de cuero que algunos medios decían que era una pulsera que en su momento se la había dado Genoveva Casanova", explica Tatiana Arús, que afirma que en el último acto religioso ya no llevaba la pulsera: "Curiosamente, ese mismo día Genoveva abandona las redes".

Un detalle viral que analizan en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús reflexiona sobre que "estas pulseras no se pueden quitar porque da mala suerte".