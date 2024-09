Las anécdotas que ocurren detrás de la barra de un bar suelen ser de película y lo que le ha pasado a la protagonista de este viral no es para menos. La joven explica en su cuenta de TikTok la surrealista escena que ha vivido en el bar donde trabaja de camarera.

"Me viene una pareja, un chico y una chica, y se acerca el chico y le atiendo", comienza explicando la joven. "Seguido, miro a la chica, que yo no sabía si venían juntos o separados y le digo, ¿qué te pongo?", pregunta. "A mí, de los nervios", dice la camarera que le respondió indignada. "¿A ti te parece normal que vengamos mi marido y yo y solo lo atiendas a él? No te has dignado ni a mirarme", le comentó la mujer.

La joven le pidió disculpas y le comentó que no se había dado cuenta de que venían juntos. Pero la historia no acaba aquí, a la hora de pagar la cuenta la chica le preguntó si le había aplicado un descuento por "haberla tratado mal": "Me habrás hecho descuento, ¿no?". La camarera se quedó a cuadros al escuchar la petición de la mujer y acudió rápidamente a la cocina a contarle la anécdota a su compañera de trabajo.

Los tertulianos alucinan al ver la indignación de la novia y están de acuerdo en que la clienta "tiene un problema grave de celos". Patricia Benítez aprovecha para dar un consejo a "los jóvenes de 18 años que no tienen claro el futuro": "Por favor, dedicaros a ser terapeutas".