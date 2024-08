"¿Cuál consideras tú que es tu mayor medio?", pregunta Andrés Hurtado con el guion en la mano a una de las candidatas a Miss Perú 2023. La joven no entiende lo que quiere decir el presentador. "¿Medio?", pregunta confundida. El conductor del espacio ni siquiera se había percatado de la errata, pero al darse cuenta, protagoniza uno de los momentos televisivos más tensos de la historia, como podemos ver en este vídeo emitido en Aruser@s.

Hurtado monta en cólera con un miembro de su equipo, a quien culpa del error. "Yo, frente al país, no voy a quedar mal como conductor. [...] Me gustaría que te cerciores antes de pasarme la pauta, porque no se trata de hacer un programa así por así".

Su enfado ya es morrocotudo, pero no levanta la voz. Aún así, se nos hiela la sangre con tan solo escucharle despedir en directo al trabajador. "Deja tu puesto a uno de los chicos. Gracias. Acá las cabezas se cortan inmediatamente, no lo puedo permitir. Termina el programa y dejas tu trabajo", sentencia.

En el plató de Aruser@s, Alfonso Arús califica a este señor como a un inútil por no saber improvisar y solventar el error. "Tú nunca nos harías esto", le dice con convencimiento Marc Redondo. "Nunca", responde con una risilla. "Si cada día no hay cuatro o cinco de estas no hay ninguna. El otro día, en lugar de 'plaga' ponía 'playa'", se queja.

