"Me voy a poner el traje regional: esta manta", anuncia Ramón García a los invitados del programa 'En compañía' de Castilla-La Mancha TV mientras se arropa en el sillón por culpa del frío que hace en plató por el aire acondicionado. "Si no vengo el lunes, ya saben por qué no voy a poder venir", advierte, tal y como podemos ver en este vídeo emitido en Aruser@s.

A pesar de su tono, entre la broma y el reproche, nuestro querido Ramontxu, al parecer, está bastante enfadado. "Hay algún alma desaprensiva que no es capaz de quitar el aire aquí", sigue quejándose. "Si quieren acabar conmigo, lo van a conseguir y el lunes que presente Jesucristo", asegura.

El presentador recalca que no se trata solo de que le moleste a él, sino que también es incómodo para los cámaras, para el público y las personas mayores que les acompañan. "Después de 7 años esto es muy bonito", concluye.

Pero no solo el plató de 'En compañía' es víctima del aire acondicionado. Los aruser@s también tienen muchas historias que contar y la pobre Alba Sánchez también está envuelta en una manta.