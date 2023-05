Alfonso Arús alucina al ver este vídeo en el que una mujer no para de lanzar 'zascas' a los presentadores de 'En compañía'. Se trata de María Soledad, una mujer que coge una llamada de Ramón García y no para de insultarlos en directo. "Cállate, careta", responde a Gloria Santoro después de que la presentadora le pregunta si puede poner la tele. Pero la cosa no acaba ahí y es que la mujer sigue insultado, esta vez, a Ramón García.

"Ya he puesto la tele, pero ha terminado ya el Ramón que parece medio mariquita, por eso se ha separado de la mujer", afirma la espectadora con una risa 'malvada' mientras en el plató no dan crédito con la situación y se oyen gritos de sorpresa del público.

"Me inquieta la risa de la señora", afirma Angie Cárdenas en el plató de Aruser@s, donde analizan la cara de susto de Ramón García al escucharla.