La actriz Ana Milán ha contestado a una usuaria que la criticó duramente acusándola de haberse puesto pómulos

"El otro día cuelgo una foto en Instagram y me pone una tía, 'que barbaridad, te has puesto pómulo, que horror'. ¿Pero qué dice señora? ¡No me he puesto nada!", señalaba Milán.

La actriz asegura que esta mujer le dijo que se le caía "un mito". "¿Se te cae un mito? ¿Si me hubiese puesto pómulo no hubiera gustado? ¿No va a ser que tu eres tonta? ¿No va a ser que no ves bien y que eres un poco tonta para decir esas cosas?", ha dicho la artista en un vídeo.