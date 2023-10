Bigote Arrocet ha concedido una entrevista para la revista '10 Minutos' en la que habla de su relación con María Teresa Campos, recientemente fallecida. "¿Dónde está el dinero que ganó? Otro misterio, no tengo ni idea, jamás osé mirar una cuenta", destaca el humorista, que afirma que no sabe lo que cobraba en televisión porque nunca le interesó.

Tras escucharle, Alfonso Arús declara tajante que "cuando pone en duda dónde está el dinero apunta, claramente, a alguien de la familia". Además, Angie Cárdenas destaca que si no le interesaba el dinero ni sabía nada de él cómo es posible que sepa que no está. Por otro lado, el presentador enseña en el vídeo principal de esta noticia más declaraciones polémicas del humorista. "Decían que era un chulo, no tengo necesidad de chulear a nadie", afirma Arrocet, que destaca que lleva "toda la vida trabajando con mucho éxito".

Incluso, Bigote Arrocet señala que siempre que iba de viaje con María Teresa Campos lo pagaba él todo y destaca que la presentadora quiso casarse con él para dejarle una pensión. Tatiana Arús cuenta que Carmen Borrego ha afirmado que el humorista es "un ser despreciable" que no quería volver a ver en su vida.