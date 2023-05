Tatiana Arús enseña en el plató de Aruseros la imagen viral de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en la que aparecen brindando mientras se besan. Un beso que, lejos de zanjar los rumores de crisis como pretendían, ha ocurrido todo lo contrario.

La imagen la ha compartido el propio futbolista en su cuenta de Instagram, donde ha escrito "brindando por el amor". La fotografía, que ya supera los 13 millones de 'me gusta', ha suscitado varias dudas. "A mí lo que me choca es que Georgina no la publicado, sino que la ha compartido en un stories, cosa que, viniendo de Georgina, es extraño", destaca Tatiana Arús, que analiza el beso: "No es labio con labio, está como de lado".

"Si tiene los ojos abiertos, ¿cómo puede fallar?", pregunta Tatiana Arús al ver que el futbolista ni siquiera cierra los ojos para besar a su pareja. Un gesto muy comentado que mantiene los rumores de crisis.