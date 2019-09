La cantante se toma con mucha humildad que sus fans le digan que es la española más mexicana, igual que le decían a Rocío Durcal: "Ese título es de Rocío y lo será para ella siempre".

Natalia Jiménez asegura que está haciendo "el género que más le gusta cantar y que descubrió cuando se fue a vivir a México": "Se me hace muy similar a la copla, es muy lírico, puedo cantar todo lo que me de la gana y salir con el vestidazo y echarme un par de tequilas y salir muy contenta. No hay nada mejor".

A lo largo de la entrevista, Natalia Jiménez derrocha simpatía y autenticidad y no duda en utilizar tacos: "Hubo una temporada en que me cortaba y no decía tantas palabrotas y sentía que tenía que estar cambiando quien yo soy. Un día me cansé, se me hincharon las pelotas, y empecé a ser yo misma y a quien no le guste que no mire".

Para terminar, Natalia Jiménez ha querido regalar al programa un fragmento a capela de uno de sus últimos temas 'Nunca es tarde' que está siendo todo un éxito también aquí en España.