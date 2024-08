No es la primera vez que presenciamos a coches autónomos hacer de las suyas.En este caso, el vídeo que acompaña esta noticia muestra el momento en el que un conductor abandona su coche frente al taller para coger unas ruedas cuando, de pronto, su vehículo comienza a circular sin conductor por la carretera. Lo surrealista de este momento no es que al hombre se le haya olvidado echar el freno de mano; es que el coche se llega a aparcar de "forma segura" en la acera.

El hombre, que no se espera que su coche haya salido huyendo, alucina cuando sale del taller al ver que no está su vehículo donde lo dejó. "Este coche sin conductor ha aparcado mejor que muchos", comentaba Alfonso Arús al ver las imágenes. "Es verdad que no tiene muy claro lo que es en batería o no, pero lo ha estacionado", añadía.

