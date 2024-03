Este próximo 22 de marzo, Shakira lanzará al mercado su nuevo disco, 'Las mujeres ya no lloran'. Sin embargo, la cantante ya ha ido adelantado cómo son las letras de algunas de sus canciones. Por ejemplo, 'Nassau', donde la colombiana habla de un nuevo amor: "Yo que había prometido que nunca más volvería a querer, apareciste tú a cerrar las heridas que dejó aquel. Eso lo tenía cerrado, con llaves y con candao. Pero, ¿qué hago? me gustas demasiado".

Pero no es el único tema en el que la artista vuelve a abrir su corazón a una nueva pareja. En 'Tiempo sin verte', otra de las nuevas canciones, la artista habla de que tiene ganas de ver a una persona de la que está ilusionada: "Llevo tiempo sin verte, y sigo aquí. Y no pasa un día que no piense en ti. Llevo tiempo sin verte y dime si aún me quieres y te acuerdas de mí".