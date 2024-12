Así es el restaurante de Nueva York donde te sentirás como en casa de tu abuela

La creadora de contenido '@ohlileven' muestra a través de TikTok cómo ha sido la experiencia de haber comido en el restaurante 'Nonnas of the World': un local donde cocinan las abuelas.

En este restaurante de Nueva York no hay chefs de renombre, las encargadas de preparar la deliciosa y comida casera son las abuelas. Desde Italia, Egipto, Bangladesh, Colombia, Palestina, Francia... llegan a este restaurante para hacer sus clásicas recetas y que los comensales disfruten como si estuvieran comiendo en su propia casa.

La creadora de contenido '@ohlileven' ha publicado a través de TikTok cómo ha sido la experiencia de haber comido el menú que le ha preparado María, una abuelita de Italia que trabaja en este restaurante . "Me encantó, porque no es un sitio para el 'postuteo', cuando entras te sientes en casa de tu abuela, es super atenta y hasta me obligó a que comiera un poquito más", bromea la joven. Eso sí, si queréis ir, tenéis que reservar con antelación y llevar siempre dinero en efectivo.

A los tertulianos de Aruser@s les ha encantado la propuesta. "Aquí las raciones minimalistas no deben existir, porque si cocina la abuela, saldrás con catorce platos", comenta Alfonso Arús.