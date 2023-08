Alfonso Arús enseñó en Aruser@s "el zasca de Pilar Rubio a Sergio Ramos cuando le preguntaron si va a ir a la Feria de Abril". En el vídeo se puede ver cómo una reportera reflexionó sobre que la pareja estuviera separada en el cumpleaños de la presentadora: "Él en los toros, tú no, no pasa nada. Si a ti no te gusta la feria de Abril para qué vas a ir".

Tras ello, Pilar Rubio respondió rotunda: "Yo soy más de la Feria del Libro". Unas palabras que sorprendieron al plató de Aruser@s. "Es un secreto a voces la mala relación que guarda Pilar Rubio con la familia de Sergio Ramos", afirmó Tatiana Arús, que reflexionó así: "En el momento en el que era el cumpleaños de Pilar Rubio y Sergio Ramos se va a celebrar la Feria de Abril...".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Jefe Infiltrado.